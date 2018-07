Restauração do Coliseu de Roma continua após disputa em licitação As autoridades italianas deram sinal verde para a empresa que restaura o Coliseu, em Roma, retomar o trabalho depois de um desentendimento com uma rival pelo contrato da obra. A tarefa é um de vários projetos com fundos privados para salvar da decadência os marcos históricos e culturais da Itália.