Restauração dos Arcos da Lapa será executada por banco

INTERVENÇÃO - Custo da recuperação é avaliado em R$ 1,2 milhão

Quarenta e cinco dias após a publicação de uma lei complementar que alterou o gabarito máximo de um terreno no corredor cultural da Lapa, no centro do Rio, para permitir a construção da nova sede da Eletrobrás, a prefeitura carioca anuncia um projeto de restauração dos Arcos da Lapa bancado pelo Grupo Santander, por meio de renúncia fiscal. O investimento previsto é de R$ 1,2 milhão.

Um dos críticos da decisão do prefeito Eduardo Paes (PMDB) de mudar a legislação na região é o arquiteto e urbanista Augusto Ivan de Freitas Pinheiro, que foi responsável pela última grande reforma dos Arcos, há 15 anos, quando era subprefeito do centro. Pinheiro avalia que o Aqueduto da Carioca, nome original dos Arcos, construído em 1750, ficará "amesquinhado" se for erguida uma torre de até 133 metros de altura no terreno onde hoje funciona um estacionamento. O gabarito máximo era de 24 metros - os Arcos têm 18 metros.

Durante as discussões sobre a aprovação da Lei Complementar número 106, que ampliou o gabarito na Rua dos Arcos, o vereador Adilson Pires (PT), líder do governo, afirmou, ao defender a medida proposta por Paes, que entre as contrapartidas da Eletrobrás estariam justamente "a reforma dos Arcos e a iluminação da região". Agora aparece o Santander. Na ocasião, a Eletrobrás informou apenas que contrapartidas estavam em negociação.

Para Pinheiro, neste caso, qualquer patrocínio é bem-vindo. "O estado dos Arcos é lastimável. Em 15 anos não foi feito rigorosamente nada." Segundo ele, o ideal é um trabalho de preservação constante. O arquiteto lembra que a última reforma custou R$ 82 mil (valor da época) e durou seis meses, mesmo prazo estipulado para o trabalho deste ano, que deverá começar em março.

O aqueduto tem 270 metros de comprimento e, ao longo do século 19, perdeu sua função original: distribuir a água do Rio Carioca, em Santa Teresa. A partir de 1896, foi usado para a passagem de bondes.

Estão previstos a recuperação e a pintura da estrutura lateral e da caixa de passagem do bondinho. No caso da pintura dos Arcos, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) exige o uso de cal. O sistema de iluminação contará com lampiões que seguirão o padrão original, segundo o projeto.

"Decidimos participar da restauração dos Arcos pela sua importância histórica e por sua força simbólica no processo de renovação que o Rio vive", diz o presidente do Santander, Fabio Barbosa, por meio de nota. No mesmo comunicado, o prefeito Eduardo Paes diz que a parceria "vai devolver ao Rio um de seus mais importantes marcos, com toda sua beleza e opulência".