No mesmo restaurante, um casal de espanhóis acusou funcionários de racismo após terem colocado para fora do estabelecimento o filho adotado, de 6 anos, na noite do dia 30 de dezembro de 2011. A criança, de nacionalidade etíope, teria sido confundida com um pedinte por um funcionário do restaurante. O casal prestou queixa na polícia. O caso está sendo investigado.