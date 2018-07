Restaurante arrastão durante jogo da seleção em SP

De acordo com a Polícia Militar, havia cerca de 30 pessoas no restaurante quando quatro homens armados invadiram o local pela área de serviço. Eles fugiram em um Agile prata, em direção à Avenida Pedroso de Moraes.

Os policiais de plantão do 14º Distrito Policial, para onde o caso foi encaminhado, se recusaram a mostrar o Boletim de Ocorrência do caso à reportagem do estadão.com.br, mesmo este sendo um documento público.