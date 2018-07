Restaurante funciona em plataforma a 50 m de altura em Berlim

A última novidade de Berlim é um programa pouco indicado para quem tem medo de altura: um jantar servido numa plataforma suspensa a 50 m de altura. Cada um dos 22 clientes desembolsa 159 euros, ou cerca de R$ 360, para degustar o menu nas alturas, com direito a entrada e sobremesa, mas bebidas alcoólicas são pagas à parte. Os organizadores do "jantar no céu" recomendam que sejam levados agasalhos impermeáveis. Para garantir que os pratos vão ser servidos quentes, o chef Elmar Sertel conta que foram criadas caixas plásticas especiais, que só são abertas na hora de servir os alimentos. Jantando no céu pela primeira vez, Severin Gasteiger afirmou que a experiência é única. Com o espaço limitado, os organizadores belgas do jantar simplificaram as idas ao banheiro. Os clientes usam um toalete comum, na terra firme. O processo é apenas um pouco menos discreto, já que toda a plataforma tem que descer, mas os organizadores dizem que tudo leva menos de um minuto. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.