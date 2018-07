Restaurante mais velho do País adere ao micro-ondas

Clientes ilustres, como embaixadores e ministros, são servidos com garfo e faca de prata franceses. As chaleiras, no entanto, foram aposentadas com a chegada do primeiro micro-ondas.

O equipamento chegou ao restaurante faz três meses, mas não se iluda que pratos cuidadosamente preparados pelo chef de cozinha passem pelo aparelho. A equipe do Leite garante que o micro-ondas é usado apenas para esquentar água e para derreter o chocolate para a elaboração de sobremesas.

Aliás, o micro-ondas não é a única novidade tecnológica que contrasta com as "relíquias" do passado do Leite. Recentemente, o restaurante também adquiriu uma máquina de lavar louça e um forno Rational alemães, que "só faltam falar", como costuma dizer o chef Edmilson Araújo Chaves, de 52 anos, o "Bigode". "São os detalhes", garante o proprietário, o português de 81 anos Armênio Ferreira Diogo Dias, "que fazem a diferença e tornam o restaurante único".

Nasa

No Leite, que funciona de domingo a sexta-feira no almoço, o piano de cauda começa a ser tocado religiosamente às 12h30 para a clientela que ocupa as 36 mesas em um salão livre de cheiro e barulho. O novo sistema central de refrigeração da casa tem tecnologia da Nasa para purificação do ar, o que elimina a contaminação do ambiente por qualquer aroma de alimento.

A acústica recebeu novo tratamento na última grande reforma - realizada há três anos - e, desde então, o teto de treliça e as paredes acolchoadas permitem conversas tranquilas mesmo com o salão cheio.

"Queremos cada cliente tratado com carinho", diz Dias, ao lembrar, com satisfação, o elogio de um visitante que disse ter ficado muito satisfeito com a comida, o vinho e o ambiente. "O Leite não é um restaurante qualquer", orgulha-se ele. "O restaurante não é meu, é da sociedade; eu cumpro a minha função", afirma ele, dedicado ao estabelecimento desde a sua aquisição, em 1956, quando chegou ao Brasil com seus irmãos.

Na época, o Leite estava falido e Dias o recuperou, mantendo as características clássicas, de requinte e sobriedade que o marcam desde a sua fundação, quando criado por um outro português, Manuel Leite.

Personalidades. A nata da política e do empresariado se mantém fiel ao local, por onde já passaram presidentes como Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros e o ex-presidente Lula. O sociólogo Gilberto Freyre era frequentador assíduo e batizou um prato, o medalhões à Gilberto Freyre. Sentava sempre na mesa 19, onde acendia seu charuto e tomava café com licor.

Cheio de histórias, Dias relembra ter quebrado um tabu ao receber mulheres sozinhas - em 1958, ele ousou atender duas senhoras desacompanhadas - e também vivenciou resquícios deixados pela escravidão. Um funcionário negro certa vez lhe beijou a mão em sinal de subserviência. "Me espantei, não sabia o que era aquilo", relatou, ao garantir que o gesto nunca mais se repetiria.

Por sua relevância na história de Pernambuco e do Brasil, o Leite ganhou um capítulo no livro A Saga do Açúcar, da antropóloga Fátima Quintas. Ela destaca que o restaurante nasceu em um momento revolucionário - fim do Império e da Monarquia, abolição da escravatura, início da República.

"Sua história é importante porque nela se conjugam dois fenômenos aparentemente opostos: os fortes ecos de uma mutação política e o respeito à tradição cultural em uma época em que não foi fácil sustentar os paradigmas do passado", diz a escritora. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.