Restaurante sírio para 6 mil pessoas entra no Guinness

Com capacidade para mais de 6 mil pessoas, o restaurante Damascus Gate, na Síria, entrou para o Livro Guinness dos Recordes como o maior restaurante do mundo. O Damascus Gate conquistou o título que pertencia a um restaurante na Tailândia, com capacidade para 5 mil pessoas. Para confirmar o recorde, representantes do Guinness exigem que o restaurante tenha capacidade para servir todas as mesas. Segundo Qusai Halasa, representante do livro de recordes, "a cozinha do restaurante pode ser comparada a uma minifábrica". O restaurante, que fica nos subúrbios de Damasco, está aberto desde 2002. Além de fontes e réplicas de ruinas arqueológicas, o Damascus Gate também tem áreas temáticas separadas para a culinária indiana e a chinesa. Durante o verão, a época de mais movimento, até 1,8 mil empregados trabalham no restaurante. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.