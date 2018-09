Restaurante Week começa segunda-feira em São Paulo

Até 3 de abril, em qualquer uma das casas participantes, cardápios especiais com entrada, prato principal e sobremesa serão oferecidos a R$ 29,90 no almoço e a R$ 39,90, no jantar (bebidas, serviço e couvert não incluídos). A data é aguardada com ansiedade por habitués. "Participei de todas as edições. Costumo me programar para ir a uns quatro ou cinco restaurantes", diz a bacharel em Direito Neuma Lobato Souza, de 33 anos. "Mal sei fritar um ovo, mas adoro comer e sou muuuuuito crítica".

"Olhe tudo para escapar de roubadas. Como a do restaurante que serve ?Crema Di Papaya con Liquore Di Cassis? e do outro que serve abacaxi grelhado. Pobreza!", alerta a cartilha do evento, que não perdoa "poucas novidades" e "cardápio geralmente decepcionante dos restaurantes mais famosos". E ainda seleciona pérolas de "restaurantes que não sabem nem escrever o nome do que servem".