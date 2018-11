Restaurantes populares terão carne de javali O chef de cozinha francês Claude Troigros assina um cardápio com javalis que será servido hoje, em uma ceia de Natal antecipada, aos frequentadores do Restaurante Popular de Niterói. Um total de 316 javalis-piratas foram apreendidos pela Operação Obelix. Eles vinham sendo mantidos em um criadouro ilegal na Área de Proteção Ambiental de Macaé de Cima, em Nova Friburgo, na Região Serrana. Após a apreensão, os animais foram levados a um abatedouro certificado pelo Ibama, no interior de São Paulo. Além do restaurante de Niterói, javalis serão servidos em outros 17 restaurantes populares do governo estadual.