Restauro do painel de teatro de SP começa em 1 mês O restauro do painel de Di Cavalcanti que decora a fachada do Teatro Cultura Artística, no centro de São Paulo, deverá começar a ser feito em 30 dias. A avaliação preliminar da obra teve início anteontem. Trabalhadores da empresa RR Compacta dividiram o painel, que tem 48 metros de largura por 8 metros de altura, em pequenas áreas - e cada espaço será examinado com a ajuda de um pequeno martelo. ?Com esse trabalho identificamos as regiões do painel que precisam de atenção?, explica o representante da empresa, Marco Antonio Roverelli. A obra, inaugurada juntamente com o teatro, em 1950, não sofreu danos aparentes após o incêndio que destruiu grande parte do espaço cênico, em agosto deste ano. Segundo Roverelli, os restauradores podem encontrar problemas estruturais, de descolamento, infiltrações e fissuras. ?Algumas pastilhas que compõem o mosaico caem e corremos para recolher, como se fossem diamantes?, observa o administrador do teatro, Paulo Calux. Os índices de descolamento, entretanto, são baixos. ?A obra está bem conservada?, diz. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.