Restoque compra marca Rosa Chá por R$10 mi

Com isso, a Restoque acrescenta a Rosa Chá ao leque de cinco marcas que já opera: Le Lis Blanc, Noir Le Lis, Bo.Bô, John John e Le Lis Beauté.

A compra não inclui ativos ou passivos nem a assunção de responsabilidades e funcionários pela empresa.

A empresa informou em nota que pretende ampliar a linha de produtos da Rosa Chá, que passará a ter foco em vestuário esportivo, casual/esportivo e casual, além da continuidade de sua linha de roupas de banho.

Assim, a varejista iniciará, no segundo semestre de 2013, a distribuição de produtos da marca Rosa Chá através de uma rede de lojas próprias, com a abertura de dez pontos de venda, além de vendas no atacado para lojas multimarcas.

A empresa também vai elaborar um plano de longo prazo com potencial para pelo menos 100 lojas no país.

"Em função da relevância da marca e do portfolio de produtos que vislumbramos para a marca Rosa Chá, vemos um bom potencial para abertura de lojas desta marca em todo Brasil", disse o comunicado.

"O cronograma e planejamento de abertura dessas lojas dependerão de estudos de mercado e discussões internas específicas, sendo oportunamente informados ao mercado", acrescentou a empresa.

(Por Sérgio Spagnuolo)