Restos de soldado da Primeira Guerra são encontrados em montanha na Itália

Os restos de um soldado da Primeira Guerra Mundial foram encontrados congelados perto do topo de uma montanha no norte da Itália.

O corpo, provavelmente de um italiano, ainda tem as botas e o uniforme usados na campanha contra as forças do Império Austro-Húngaro entre 1915 e 1918.

Os restos foram encontrados a mais de 3 mil metros de altura, perto do topo da montanha Marmolada, a mais alta dos Dolomitas, nos Alpes italianos, e provavelmente foram preservados devido à geleira próxima do local onde foram encontrados.

De acordo com o repórter da BBC em Milão Mark Duff, o recuo das geleiras na região continua revelando segredos guardados há noventa anos e, desta vez, um coletor local de objetos ligados à Primeira Guerra Mundial foi o responsável pela última descoberta.

As fotos tiradas pelo coletor mostram claramente as botas e o uniforme do soldado.

O repórter afirma que a geleira tinha sido escavada por soldados austríacos durante a Primeira Guerra Mundial para criar um abrigo das bombas lançadas pelos italianos.

A batalha travada na montanha Marmolada foi uma das mais duras da época.

Atualmente, esquiadores levam poucos minutos para chegar ao topo da montanha graças a teleféricos. Mas, na época, os soldados italianos tiveram que escalar a rocha íngreme, antes de enfrentar soldados inimigos em combates corpo-a-corpo.

No local da batalha fica hoje um museu - um dos de maior altitude na Europa.