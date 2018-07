Restos humanos dentro de crocodilo podem ser de menina desaparecida

Policiais australianos que procuravam uma menina de sete anos desaparecida disseram neste sábado que encontraram restos humanos dentro de um crocodilo.

A menina nadava com a família na sexta-feira em um lago em uma área remota do Estado Território do Norte, no centro-norte do país, quando foi atacada e arrastada por um crocodilo-de-água-salgada.

Um crocodilo de três metros de comprimento foi morto neste sábado em um riacho próximo.

Segundo a polícia local, os restos humanos encontrados dentro do animal não foram identificados e a busca pela menina desaparecida continua.

Os crocodilos-de-água-salgada, encontrado em várias partes da Ásia e da Oceania, são o maior réptil não extinto e considerados muito perigosos para seres humanos.

Na Austrália, os crocodilos-de-água-salgada são uma espécie protegida, e o número de animais vem aumentando no país nos últimos anos.