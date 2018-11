Restrição a caminhões na Castello Branco será ampliada O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) publicou hoje uma portaria ampliando em duas horas a restrição para o tráfego de caminhões na Rodovia Castello Branco (SP-280). Ficará proibida a circulação de veículos de carga no trecho entre o km 13 e o km 128, sentido interior/capital, das 14 horas do domingo ou feriado até a 1 hora da manhã do dia seguinte. De acordo com a portaria anterior, de 2001, a restrição ao tráfego de caminhões prevê a proibição somente até as 23 horas do mesmo dia.