Restrição a sacolas plásticas pode ser adiada no RJ A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj ) aprovou hoje um projeto de lei que prorroga até janeiro de 2011 a entrada em vigor da lei que restringe o uso de sacolas plásticas em supermercados do Rio, prevista anteriormente para entrar em vigor no próximo dia 15. A Lei das Sacolas Plásticas, de autoria do deputado estadual Carlos Minc, prevê três opções para que os supermercados reduzam a utilização do material: a substituição por sacolas reutilizáveis, a troca de 50 sacos usados por um quilo de um alimento da cesta básica ou ainda o desconto de R$ 0,03 para cada cinco objetos que forem vendidos sem os sacos.