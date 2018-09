Restrição a tráfego de caminhões entra em vigor no RJ No primeiro dia de vigor das novas regras de circulação de caminhões na cidade, a velocidade média dos veículos foi 20% maior no chamado "polígono de segurança", que inclui a orla e 26 vias do centro, zona sul, e parte das zonas norte e oeste, informou a Secretaria Municipal de Transportes. Em alguns pontos, o aumento da velocidade foi ainda maior. No elevado da Perimetral, por exemplo, os veículos trafegaram a 60 km/hora. Ali, a média era de 20 km/hora. "O resultado foi muito positivo e impactou diretamente a população motorizada e a que utiliza ônibus", comemorou o secretário de Transportes, Arolde de Oliveira, que acompanhou pela manhã a fiscalização. O decreto do prefeito Cesar Maia (DEM) restringe a circulação de caminhões e as operações de carga e descarga entre 6 horas e 10 horas, e entre 17 horas e 20 horas, de segunda a sexta-feira. Veículos de socorro e emergência, transporte de valores, mudanças residenciais e serviços de utilidade pública, como coleta de lixo, continuam trafegando sem restrições.