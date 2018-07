Restrição faz 16 caminhoneiros serem multados em SP

Dezesseis caminhoneiros receberam multas entre 5 e 7 horas desta segunda-feira, por desrespeitarem a nova regra para circulação de caminhões no centro expandido de São Paulo. O número foi anunciado pelo secretário municipal de Transportes, Alexandre de Moraes. Por volta das 10h30, ele o prefeito Gilberto Kassab (DEM) acompanhavam uma blitz organizada entre as ruas Teodoro Sampaio e Henrique Schaumann, na zona oeste, para fiscalizar o cumprimento da restrição. Veja também Categoria ameaça parar SP hoje contra restrição Caminhoneiro que furar rodízio pode perder a carta Saiba em que vias o rodízio para caminhões vigorará Entenda como o trânsito fez São Paulo parar Segundo a secretaria, um segundo balanço das infrações deve ser divulgado à tarde. A partir desta segunda-feira , entre 5 e 21 horas, os Veículos Urbanos de Carga (com até 6,3 metros de comprimento) devem cumprir um rodízio. Veículos com placas pares podem trafegar na Zona Máxima de Restrição, de 100 quilômetros quadrados, em dias pares, e os com placas ímpares, em dias ímpares.