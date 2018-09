Restrição para veículos pesados começa hoje em BH

Para casos excepcionais, com cargas indivisíveis ou veículos especiais, que ultrapassem a capacidade e horários estabelecidos, a BHTrans informa que poderá emitir uma autorização especial. Até sexta-feira os motoristas serão orientados por meio da distribuição de panfletos nas vias onde ocorre o disciplinamento.

De acordo com o coordenador de Projetos de Trânsito da BHTrans, José Carlos Mendanha, as novas medidas são resultado de uma ampla discussão realizada com a sociedade. "Todo esse trabalho, que prioriza a utilização de veículos de carga menores, possui quatro objetivos: possibilitar veículos mais ágeis, maior rotatividade nas vagas de carga e descarga, garantir maior segurança no trânsito e preservar o pavimento das vias da cidade.", comenta. A lista das vias que passam a ter restrição de circulação pode ser obtida no site www.bhtrans.pbh.gov.br.