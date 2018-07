Restrospectiva de Michel Comte traz fotos de famosos nus; veja

Foi inaugurada nesta semana, em Viena, uma mostra com 38 trabalhos do fotógrafo suíço Michel Comte, conhecido por revelar facetas inusitadas de celebridades.

A retrospectiva The World of Michel Comte ("O mundo de Michel Comte") traz imagens de gente famosa em poses atípicas e eróticas, produzidas desde 1979. Todas estarão à venda.

A obra mais cara é uma versão do famoso retrato em preto-e-branco da ex-modelo Carla Bruni nua, que custa 60 mil euros.

O mesmo instantâneo da atual primeira-dama francesa, produzido em 1993 para uma campanha anti-Aids, ficou conhecido mundialmente ao ser arrematado há dois anos por US$ 91 mil em um leilão da Christie's de Nova York, semanas depois de Bruni ter se casado com o presidente Nicolas Sarkozy.

Entre os trabalhos exibidos, também estão retratos ousados das brasileiras Gisele Bündchen, de 1999, e Sônia Braga, de 1991, à venda por até 9 mil euros, cada um.

Hotel Ritz

Nascido em Zurique em 1954, Comte começou sua carreira há 30 anos, após ser descoberto pelo estilista alemão Karl Lagerfeld. Auto-didata, realizou campanhas para marcas internacionais, como Armani e Dolce & Gabbana, trabalhando também para revistas importantes, como Vogue e Vanity Fair.

Um dos destaques da exposição, uma foto da atriz britânica Charlotte Rampling, foi tirado para a edição brasileira da Vogue, assim como a foto de Sônia Braga.

Desde o começo de sua carreira, Comte se concentrou em um tema especial: a mulher. Suas fotografias as mostram em facetas diversas, glamourosas, íntimas, sensuais e alegres.

Desde 1990, Comte produz seus retratos com celebridades preferencialmente em sessões privadas na suíte 152 do Hotel Ritz de Paris. Frequentemente, ele mostra seus protagonistas fora de seu ambiente habitual, dando um toque inusitado a seus personagens.

Assim, ele revela um lado delicado do musculoso Sylvester Stallone, clicando o ator com pétalas de rosa nos olhos, enquanto o cantor Robbie Williams posa seminu para sua câmera, com a calça jeans aberta e a mão dentro da cueca.

Muitos dos famosos se tornaram amigos pessoais do fotógrafo, como a atriz Sophia Loren, o cantor Sting e o piloto alemão Michael Schumacher. Eles posam regularmente para as lentes de Michel Comte.

A mostra está em cartaz até dia 10 de maio na galeria photographerslimitededitions.com. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.