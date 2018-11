Dos convocados para a segunda fase do vestibular, 2.385 são treineiros (estudantes que não terminaram o ensino médio). Os demais disputam as 10.652 vagas da USP e as 100 da Santa Casa.

As notas de corte da Fuvest tiveram uma queda de cerca de 4,5 pontos na edição deste ano. O comparativo entre as notas de corte do ano passado e deste ano pode ser conferido no site fuvest.br.