Resultado da Best Buy fica abaixo das estimativas

A notícia desta terça-feira veio alguns dias antes do início não-oficial da temporada de vendas de fim de ano e entre uma reorganização sob o novo presidente-executivo Hubert Joly e uma proposta iminente de compra pelo fundador Richard Schulze.

Críticos dizem que as lojas da Best Buy estão sofrendo porque tornaram-se showrooms para Amazon.com e outras varejistas online, uma vez que os consumidores analisam eletrônicos e depois compram em outro lugar por menos.

No mês passado, a Best Buy alertou que os resultados e as vendas "mesmas lojas" teriam queda no terceiro trimestre encerrado em 3 de novembro.

A Best Buy, que também enfrenta competição do Wal-Mart e Apple, disse que o prejuízo líquido do terceiro trimestre foi de 13 milhões de dólares, ou 0,04 dólar por ação, comparados com o lucro líquido de 173 milhões de dólares, ou 0,47 dólar por ação, um ano antes.

Excluindo os encargos com reestruturação, a companhia lucrou 0,03 dólar por ação, bem abaixo da estimativa média de analistas, de 0,12 dólar, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

As vendas caíram para 10,75 bilhões de dólares ante 11,15 bilhões de dólares. As vendas nas lojas abertas há pelo menos 14 meses caíram 4,3 por cento.