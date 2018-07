Resultado da Radioshack decepciona; aumentam preocupações

"As coisas foram de mau a pior", disse o analista Anthony Chukumba, da BB&T Capital Markets. "A deterioração rápida dos fundamentos da empresa aumenta a sensação de urgência para a necessidade de contratação de um novo presidente-executivo, de preferência alguém com experiência em recuperações significativas".

O prejuízo líquido foi de 47 milhões de dólares, ou 0,47 dólar por ação, no terceiro trimestre, ante o lucro líquido de 300 mil dólares no mesmo período no ano anterior.

Excluindo encargos de depreciação e outros itens extraordinários, a perda foi de 0,33 dólar por ação, enquanto analistas esperavam, em média, uma perda de 0,17 dólar, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

As vendas líquidas caíram para 1 bilhão ante 1,03 bilhão de dólares na comparação anual. As vendas em lojas abertas há pelo menos um ano caíram 1,6 por cento.