Resultado das provas específicas sai na sexta A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulga na sexta-feira a lista de aprovados nas provas específicas em Música e Artes Visuais. Os exames ocorreram entre os dias 9 e 14 de outubro. De acordo com a Fuvest, alguns exames específicos são realizados antes do da primeira fase do vestibular para que aqueles que não forem aprovados continuem participando do processo - mas concorrendo a outras carreiras, escolhidas na inscrição. No dia 21, serão divulgados os locais de prova da primeira fase. Mais informações: www.fuvest.br.