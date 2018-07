Resultado de eleições no Egito e Eurocopa são destaques

SÃO PAULO - Mercosul suspendeu no domingo, 25, a participação do Paraguai na próxima cúpula regional que o grupo realizará na semana que vem. PSDB e PMDB oficializaram as candidaturas de José Serra e Gabriel Chalita à prefeitura de São Paulo.Confira abaixo as principais notícias deste final de semana.

1 - Realizada no dia do centenário de Alan Turing, a primeira maratona hacker promovida por um veículo de comunicação no Brasil reuniu jornalistas, desenvolvedores, designers e inaugurou uma nova fase do jornalismo no País, na noite de sexta-feira, 22, e no sábado inteiro, 23.

2 - Na primeira decisão por pênaltis nessa edição da Eurocopa (após também o primeiro empate sem gols), a Itália despachou a Inglaterra no domingo, 26, em Kiev, na Ucrânia. No sábado, 25, Espanha e França, dois dos times mais técnicos da Eurocopa, fizeram jogo fraco, em Donetsk. Com mais toque e posse de bola, os espanhóis cadenciaram o ritmo da partida e contaram com atuação inspirada de Xabi Alonso, autor dos dois gols da vitória por 2 a 0.

3 - O bloco comercial Mercosul suspendeu neste domingo, 25, a participação do Paraguai na próxima cúpula regional que o grupo realizará na semana que vem, informou a chancelaria argentina. No primeiro pronunciamento após impeachment, o ex-presidente do Paraguai, Fernando Lugo, disse que os presidentes de Brasil, Argentina e Uruguai são amigos do Paraguai e alertou para o "retorno da ditadura" no país.

4 - Corinthians venceu Palmeiras de virada por 2 a 1 no Brasileirão, com show de Romarinho, no domingo, 24. Na Vila Belmiro, nem Neymar conseguiu erguer o Santos após o nocaute causado pela eliminação da Copa Libertadores. Lento, cabisbaixo e sem criatividade, o time empatou com o Coritiba, por 2 a 2. Após ser vaiado pela torcida na noite de sábado, o técnico Emerson Leão admitiu a queda de rendimento do São Paulo e o "momento desagradável" vivido pelo clube. A derrota para a Portuguesa por 1 a 0, no Canindé, se seguiu à eliminação na Copa do Brasil, diante do Coritiba, na quarta-feira.

5 - Morsi vence a 1ª eleição livre da história do Egito. Candidato islâmico obteve 51,7% dos votos da eleição presidencial realizada na semana passada.

6 - Ao som de um jingle inspirado no ao hit "Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha", o PSDB oficializou neste domingo, 24, a candidatura de José Serra à Prefeitura de São Paulo. Realizado no ginásio do Ibirapuera, zona sul da capital, o evento contou com a participação das lideranças da sigla, que centraram seus discursos em ataques indiretos ao candidato petista Fernando Haddad. No mesmo dia, o PMDB oficializou a candidatura do deputado federal Gabriel Chalita. Como previsto, o candidato não apresentou seu vice, mas afirmou que escolherá um nome para compor a chapa até quinta-feira, 28. A convenção municipal foi na Praça da Sé, centro da capital paulista.

7 - Foi preso na tarde de sábado, 23, um homem suspeito de assassinar o soldado Osmar Santos Ferreira na manhã da última sexta-feira em São Paulo.

8 - Fernando Alonso faz prova de recuperação e vence na Espanha. Piloto espanhol faz a festa em casa após prova incrível e vê rivais se complicarem.