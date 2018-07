Resultado de exame da gripe suína demora até 7 dias Há duas semanas o laboratório do Instituto Oswaldo Cruz da Fundação Oswaldo Cruz não está mais conseguindo processar os exames de diagnóstico de gripe suína em 72 horas, como no início da epidemia. Ontem 900 amostras estavam na fila para serem processadas. Desde 28 de abril , o IOC emitiu 1.947 laudos com os resultados. O processamento está sendo feito de acordo com a gravidade dos casos. Exames de crianças, idosos, gestantes e pacientes mais debilitados estão sendo passados à frente daqueles que apenas apresentam sintomas leves.