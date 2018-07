Resultado de exame de mama demora até um mês

A Sociedade Norte-Americana de Câncer recomenda prazo de 30 dias entre o paciente perceber um nódulo, fazer os exames, detectar o câncer e operá-lo, o que torna os resultados nacionais aquém dos considerados ideais para se evitar que a doença avance e seja mais difícil de ser tratada.

O estudo também revela que 45% das mamografias de rastreamento do câncer (para mulheres saudáveis) foram feitas por pessoas com menos de 50 anos, apesar de a indicação nesses casos poder trazer mais malefícios do que benefícios, em razão da radiação.

No caso das punções, a literatura científica registra exames insatisfatórios em até 20% dos casos - o que coloca a realidade nacional dentro do esperado. Estados como Bahia e Goiás, porém, registraram 37% e 38% de exames insatisfatórios.

O diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer (Inca), Luiz Antônio Santini considera, porém, que os prazos de espera até o momento para a mamografia são "bastante aceitáveis". O câncer de mama é o mais incidente na população feminina, quando descontados os tumores de pele não melanoma, e deve registrar 49 casos a cada 100 mil mulheres neste ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.