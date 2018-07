Resultado de exame de mama demora um mês

Dados inéditos do Sismama, novo sistema de informação sobre o câncer de mama no Brasil, mostram que, em um terço dos casos, a demora entre o pedido de mamografia diagnóstica e o resultado chega a 30 dias no sistema público de saúde. A mamografia diagnóstica é aquela feita quando há suspeita de câncer.

Além disso, 22% dos exames de punção de nódulos para diagnóstico do câncer têm resultados insatisfatórios, o que pode indicar uma coleta inadequada.

A Sociedade Norte-Americana de Câncer recomenda prazo de 30 dias entre o paciente perceber um nódulo, fazer os exames, detectar o câncer e operá-lo, o que torna os resultados nacionais aquém dos considerados ideais para se evitar que a doença avance e seja mais difícil de ser tratada.

O estudo também revela que 45% das mamografias de rastreamento do câncer (para mulheres saudáveis) foram feitas por pessoas com menos de 50 anos, apesar de a indicação nesses casos poder trazer mais malefícios do que benefícios, em razão da radiação.

No caso das punções, a literatura científica registra exames insatisfatórios em até 20% dos casos - o que coloca a realidade nacional dentro do esperado. Estados como Bahia e Goiás, porém, registraram 37% e 38% de exames insatisfatórios.

Mudança. A criação do sistema de acompanhamento é um passo importante para mudar a realidade, afirmam o Ministério da Saúde e especialistas. O Sismama foi criado em 2008 pela pasta para permitir que Estados, municípios e a União possam acompanhar todas as mamografias realizadas, seus resultados, o encaminhamento da paciente e o trabalho dos profissionais. A adesão é obrigatória para receber recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) para os exames.

"A qualidade das mamografias é um problema muito sério. Aqui, teremos informações sobre todos os mamógrafos", afirma o diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer (Inca), Luiz Antônio Santini. "Se houver problemas, os gestores (estaduais e municipais) devem corrigi-los", continuou.

O diretor considera, porém que os prazos de espera até o momento para a mamografia são "bastante aceitáveis".

"O ideal é o prazo mais curto possível. Mas o Sismama permite que cada secretário (de saúde) acompanhe isso online. O prazo da Sociedade Norte-Americana de Câncer é o desejável e cada secretário deve trabalhar para isso", acrescenta Cláudio Noronha, coordenador de ações estratégicas do Inca.

O primeiro balanço do Sismama, que será apresentado aos secretários municipais de Saúde na próxima semana, se refere ao período junho de 2009 a março de 2010 e a 927.393 mamografias - um terço do que é feito anualmente no País.

Ontem, o Inca ainda não dispunha de dados tabulados para todos os Estados. O órgão destacou que os dados são preliminares e que aguarda uma base maior para realizar análises mais aprofundadas.

Tempo real. Segundo o Inca, o Sismama é o primeiro sistema em tempo real e com tantas possibilidades de cruzamentos de dados. A expectativa é que, em meados deste ano, as consultas estejam disponíveis para a população. Antes da plataforma, que começou a ser abastecida em 2009, só era possível acompanhar as mamografias por meio de estudos de amostras ou dados quantitativos, de produção.

Recente auditoria do Tribunal de Contas da União apontou, por exemplo, que, entre maio de 2008 e abril de 2009, a maioria dos mamógrafos operantes em serviços públicos brasileiros foi subutilizada, ou seja, teve baixa produtividade.

O câncer de mama é o mais incidente na população feminina, quando descontados os tumores de pele não melanoma, e deve registrar 49 casos a cada 100 mil mulheres neste ano.

"Todas as estatísticas são bem-vindas, até porque no Brasil estamos na lanterna dos dados sobre câncer", diz Luiz Henrique Gebrim, professor de mastologia da Universidade Federal de São Paulo. Para o professor, é preocupante o prazo para as mamografias. "Em locais onde a espera é grande, as mais jovens ficam na frente das mais idosas, que são as que mais precisam."

PARA ENTENDER

1.

O que é a mamografia?

A mamografia é um

exame de imagem utilizado para a detecção precoce do câncer de mama.

2.

Qual é a diferença

entre a mamografia

de rastreamento e de diagnóstico?

Mamografia de rastreamento é aquela para a busca da

doença em mulheres

saudáveis. Já a mamografia

para diagnóstico é para

aquelas que têm suspeita

da doença após o exame

clínico, por exemplo.

3.

Quem deve fazer

uma mamografia?

A critério médico, se

houver suspeita da doença, mulheres de todas as idades podem fazer o exame. A

política de rastreamento do câncer de mama para a

população em geral

recomenda que as mulheres de 50 a 69 anos façam um

exame a cada dois anos.

Mulheres de grupos de risco, como aquelas com mães e avós que tiveram a doença, devem começar mais cedo, aos 35 anos.

4.

O que a legislação diz

sobre o exame?

Legislação específica

reforça que, especialmente

a partir dos 40 anos, as

mulheres devem ter acesso ao exame.