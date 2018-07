Resultado de investigação contra Google pode sair nesta semana--jornal

O Google foi acusado de colocar seus próprios produtos no alto de resultados de buscas e de dar aos seus concorrentes uma posição mais baixa. A companhia negou repetidamente qualquer irregularidade.

O jornal disse que a FTC estava perto de concluir a investigação sobre as práticas de pesquisa do Google quando a empresa se ofereceu para fazer mudanças semelhantes às do acordo sobre patentes após comprar a Motorola Mobility.

Google e FTC não estavam disponíveis para comentar o assunto.