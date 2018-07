Resultado de operação será conhecido em dias

A nova operação para frear o vazamento de petróleo apresentava bons resultados, ontem. Mas especialistas diziam ser preciso esperar alguns dias para determinar o sucesso da medida, denominada "top kill" e levada adiante pela BP, responsável pela prospecção na área, depois de outras alternativas terem fracassado. A própria empresa mostrava cautela e alertava que o cenário positivo poderia ser revertido a qualquer momento.

Cerca de um mês após o início do vazamento, o incidente no golfo passou a ser considerado o maior desastre ecológico da história dos Estados Unidos, superando o episódio denominado Exxon Valdez, em referência ao petroleiro que se partiu em 1989 na costa do Alasca, derramando o equivalente a 260 mil barris de petróleo no oceano.

Quando começou o vazamento, estimava-se que cerca de 5 mil barris de petróleo estavam sendo lançados para o mar diariamente. Agora, o número pode ser de até 19 mil, segundo Marcia McNutt, do Serviço Geológico dos EUA. Algumas estimativas falam em cerca de 25 mil barris por dia.

Os resultados do top kill provocaram frustração no início. Mas, aos poucos, o problema foi solucionado. A movimentação para eliminar o vazamento envolve dezenas de navios e é tratada quase como uma ação de guerra. O top kill consiste na injeção de um fluido denso semelhante a lama que busca se sobrepor ao petróleo e gás que vaza. Essa substância está armazenada em quatro navios. Cada um deles possui cerca de 1,75 milhão de litros dessa lama.

Pelo mecanismo usado pela BP, são injetados cerca de 8 mil litros de lama por minuto no vazamento, por meio de tubos e mangueiras que se direcionam até o fundo do oceano. / G.C.