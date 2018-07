Resultado do exame terá faixas de participação

De acordo com o ministro Fernando Haddad, além da divulgação convencional, os dados serão divulgados em três ou quatro faixas de participação de candidatos. Por exemplo: uma lista terá as notas das escolas que tiveram até 25% do seu total de alunos participando do Enem; outra contará com os colégios que tiveram quase 100%. Os números não foram detalhados pelo ministro.

"O Inep está estudando a melhor forma de fazer isso", disse Haddad, que esteve em São José dos Campos para uma cerimônia de parceria entre a Petrobrás e o Instituto Federal de São Paulo (IFSP). "É apenas uma postura pedagógica. Você vai organizar o dado como bem entender."

A intenção do Inep é, segundo ele, evitar que escolas usem o exame como publicidade. Anteontem, a presidente do Inep, Malvina Tuttman, disse que o órgão havia encaminhado essa proposta ao MEC. "A sociedade precisa compreender que o grau de participação no Enem é tão importante quanto a média da escola." O resultado do Enem sai em 15 dias. /