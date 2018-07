Resultado do Ibope é destaque no Estadão Noite desta quarta-feira, 3

O resultado da pesquisa Ibope feita para o Estado e para a Rede Globo é destaque na edição desta quarta-feira, 3, do Estadão Noite. Marco Antonio Carvalho Teixeira, cientista político e professor da FGV/EAESP, confirma a tendência de polarização entre Dilma e Marina e aposta num fôlego menor da candidata do PSB à Presidência nos próximos dias. Wagner Iglecias, doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, acredita que as propostas políticas devem se tornar bem mais evidentes a partir de agora.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Unifesp e autora de 'Os Estados Unidos e o Século XXI' e 'A União Europeia' comenta os esforços atuais para conter o avanço do Estado Islâmico no Iraque. A intervenção é uma solução para esse tipo de crise? Luiz Antônio Prósperi, editor de esportes do Estadão, discorre sobre o Grêmio ser excluído da Copa do Brasil após atos racistas de torcedores. O colunista de economia Celso Ming, por fim, explica como o Brasil vive um período de fim de ciclo.

