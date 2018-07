Resultado é festejado pelos corintianos

A derrota deixaria o Corinthians em situação delicada no Grupo 1 da Libertadores, porque na semana que vem tem mais um jogo como visitante, contra o Cerro Porteño, no Paraguai. Mas novamente o garoto Dentinho decidiu, ao marcar o gol de empate - o quarto dele em quatro jogos - e mostrar que definitivamente recuperou a forma dos últimos dois anos. Dor de cabeça das boas para Mano Menezes, que terá de pensar em como arrumar um lugar para ele no time.

O gol de ontem foi o quinto de Dentinho no ano e, apesar de ser reserva, já é o principal goleador da temporada.

A receita: treinamento dobrado. Dentinho tem chegado às 7h30 no Parque São Jorge, uma hora e meia antes de iniciar o treino marcado por Mano Menezes. Faz musculação, corre e se alimenta corretamente. Concentrado no trabalho, diz que passou a render mais quando manteve essa rotina, sugerida por um dos preparadores físicos da equipe. "Quero brigar para ser titular, os gols ajudam", comentou.

O resultado foi considerado ótimo pela comissão técnica. Mano perdeu Alessandro no vestiário, com dores, e armou um esquema mais defensivo, que mostrou segurança. A altitude de 2.640 metros afetou alguns atletas, como o goleiro Felipe, que entrou em campo com bastante dor de cabeça. "Gostei do empate e até poderíamos ter matado o jogo no segundo tempo", analisou, feliz, Mano Menezes. "Um ponto fora na Libertadores tem de ser bastante valorizado", completou.

O elenco treina hoje em uma academia de Bogotá e embarca para o Brasil apenas as 21h30 (23h30 de Brasília). A chegada em São Paulo está prevista para as 5h30 de amanhã. "Rotina que vai se repetir nesta Libertadores. É o que se paga", afirmou o treinador.