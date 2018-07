Resultado financeiro afeta resultado da Brasil Telecom A operadora de telecomunicações Brasil Telecom anunciou nesta terça-feira que encerrou o quarto trimestre de 2008 com lucro líquido consolidado de 115,3 milhões de reais, abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior, informou a empresa nesta terça-feira. Segundo o balanço da companhia, o lucro sofreu impacto do resultado financeiro negativo de 202,1 milhões de reais no trimestre. O resultado cambial sobre empréstimos e financiamentos, por exemplo, foi negativo em 111,7 milhões de reais. No último trimestre de 2007, a operadora teve um lucro líquido de 197,7 milhões de reais. A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) cresceu para 930,8 milhões de reais nos últimos três meses do ano passado, ante 883,6 milhões de reais no mesmo período de 2007. A receita líquida no trimestre foi de 2,869 bilhões de reais, com queda de 0,2 por cento sobre igual trimestre de 2007. A operadora fechou o ano com 8,12 milhões de clientes de telefonia fixa, estável na comparação com um ano antes, além de 1,8 milhão de usuários de banda larga --alta de 15,2 por cento sobre 2007-- e 5,6 milhões de assinantes de celular, um aumento de 31,5 por cento sobre o final de 2007. Durante o quarto trimestre, a dívida bruta da companhia aumentou em 594,2 milhões de reais por conta de uma captação de 560 milhões junto ao BNDES, de acordo com o balanço. Em dezembro de 2008, a dívida líquida da Brasil Telecom era de 1,371 bilhão de reais, ante os 508,6 milhões de reais do mesmo período do ano anterior. A Brasil Telecom teve seu controle adquirido pela Oi em janeiro deste ano. Os próximos passos da nova controladora serão as ofertas pelas demais ações da companhia em circulação, assim como a integração das operações. (Reportagem de Taís Fuoco)