Resultado parcial aponta vitória de conservador em eleições no Chipre O líder conservador cipriota Nicos Anastasiades provavelmente venceu o segundo turno da eleição presidencial no Chipre, mostraram no domingo os resultados parciais da apuração, em um impulso para as esperanças de investidores de um resgate financeiro rápido ao país à beira da falência.