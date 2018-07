Resultado pode custar caro

Não há estimativa oficial de quanto dinheiro será colocado no fundo, mas só uma das fontes que vão compor a poupança do pré-sal pode atingir R$ 160 bilhões. No limite, se esse dinheiro fosse aplicado só no combate à pobreza, R$ 8 bilhões acabariam sendo usados para a recomposição das aposentadorias.

No relatório do deputado Antonio Palocci (PT-SP) ficou estabelecido que 70% das receitas líquidas da União com a venda de petróleo e gás do pré-sal vão compor o fundo. Parte do dinheiro dos royalties, uma compensação financeira devida pelas empresas ao Estado, também vai para o fundo. Além disso, o ex-ministro da Fazenda determinou que todo o dinheiro que o governo receber na exploração dos campos da região que já foram licitados será jogado no fundo.

Essa é a fonte que pode garantir R$ 160 bilhões para a poupança. Cerca de 28% da área do pré-sal já foi licitada seguindo as regras vigentes. Só os campos de Tupi, Iara e Parque das Baleias, que fazem parte desse bloco, podem ter 14 bilhões de barris de petróleo. Se esse montante fosse completamente extraído hoje, a União receberia os R$ 160 bilhões em royalties e participações especiais.