Resultados da Ralph Lauren superam previsões de Wall Street

A Ralph Lauren, com marcas que circulam de camisetas básicas a etiquetas de alto luxo, como Polo, Club Monaco e Chaps, disse que as receitas cresceram 17,2 por cento em seu terceiro trimestre fiscal encerrado em 31 de dezembro, para 1,81 bilhão de dólares, superando a previsão média de analistas de 1,75 bilhão de dólares, de acordo com o serviço Thomson Reuters I/B/E/S.

O impacto nas vendas foi liderado por um ganho de 12 por cento em suas lojas abertas há mais de um ano, com o maior crescimento de vendas nas lojas da Club Monaco.

A Ralph Lauren também conseguiu expansão em lojas de departamentos, como a Macy`s, que experimentou um período de férias estelar.

"Os investidores estão focados no crescimento das vendas neste ambiente", disse a analista independente de varejo Marie Driscoll, notando que Wall Street estava impressionada com o forte crescimento de todas as divisões da Ralph Lauren.

Apesar das fortes vendas, o lucro trimestral da empresa subiu apenas 0,4 por cento, para 169 milhões de dólares, ou 1,78 dólar por ação, prejudicado por maios custos de produtos. Contudo, o número superou as estimativas de Wall Street de 1,67 dólar por ação.