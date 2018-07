Resultados dependem de políticas interdependentes

Não há dúvida de que a complexidade da cidade de São Paulo se soma à da educação, tendo como resultado uma difícil equação, que exige uma condução muito mais eficaz.

A cidade de São Paulo apresenta inúmeros problemas que, apesar de não estarem estritamente relacionados à área da educação, afetam a gestão educacional e a melhoria da qualidade do ensino. A capital paulista tem enormes desigualdades sociais, verificadas não apenas entre diferentes regiões, mas também dentro de cada bairro; há dificuldades de locomoção, que atrapalham a circulação de alunos, professores, mães, pais e responsáveis e até a má qualidade da saúde tem reflexos, impedindo o pleno desenvolvimento das crianças - entre outras tantas questões.

Entretanto, nada disso justifica os maus resultados verificados na educação. O grande desafio de cidades com o gigantismo de São Paulo é justamente operar bem nesse emaranhado, com articulação entre as diferentes políticas, excelência na gestão e implementação dos programas e projetos, além do engajamento da sociedade para que os acompanhe, os apoie e pressione mais para que os objetivos sejam alcançados. Afinal de contas, a Educação é a área que pode ajudar todos os demais campos da cidade e da gestão municipal a se articularem em torno do propósito de garantir vida melhor para todos, especialmente para os mais vulneráveis.

Os resultados ainda insatisfatórios da aprendizagem dos alunos no município de São Paulo deveriam obrigar o novo prefeito a propor soluções que realmente coloquem a Educação da cidade entre as melhores do País, de forma a garantir, em prazo mais curto, uma vida mais digna para todos os paulistanos.