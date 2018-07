Resultados do BTG derrubam mito de negócio instável-Esteves Os resultados trimestrais do BTG Pactual acima das expectativas do mercado estão desfazendo o "mito" de que o modelo de negócios do maior banco de investimentos independente da América Latina é essencialmente instável, disse o presidente-executivo do grupo, André Esteves, em entrevista à Reuters.