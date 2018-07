Resultados trimestrais da Adobe superam expectativas

As ações da empresa disparavam 7 por cento no after market.

A Adobe tem mudado seu modelo de negócios para um serviço com assinatura baseada na web, chamado Creative Cloud, no lugar de seu tradicional modelo de licenciamento.

"Parece que consumidores estão escolhendo o Creative Cloud... e isso parece estar ajudando os resultados", disse à Reuters o analista da Macquarie Research, Brad Zelnick.

O Creative Cloud permite que um cliente utilize o conteúdo do pacote de programa Creative Suite remotamente, com base em uma assinatura. O pacote inclui seus software populares como Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash e Dreamweaver.

A Adobe disse que o Creative Cloud superou 500 mil membros individuais pagos, e as filiações gratuitas e de testes superaram 2 milhões de usuários, os quais a companhia disseram que podem levar a mais membros pagos.

O lucro líquido caiu para 65,1 milhões de dólares, ou 0,13 dólar por ação, no primeiro trimestre fiscal, ante 185,2 milhões, ou 0,37 por ação, um ano antes.

Excluindo itens, a companhia teve lucro de 0,35 dólar por papel. Analistas, em média, esperavam lucro de 0,31 dólar por ação, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita, entretanto, caiu 4 por cento, para 1 bilhão de dólares, devido à transição do modelo de assinaturas, mas superou levemente a expectativa de analistas, de 986 milhões de dólares.

A receita com assinaturas mais do que dobrou, a 224,3 milhões de dólares.

(Por Chandni Doulatramani e Supantha Mukherjee em Bangalore e Edwin Chan em San Francisco)