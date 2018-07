Retardatários perdem a prova da Fuvest em Sorocaba

Outro candidato, André Yukui, que tenta vaga no curso de Relações Internacionais, não achou o nome, nem o CPF na lista. Ele procurou um coordenador da Fuvest e conseguiu autorização para fazer a prova. Pais de outros candidatos, como a professora Rosana Augusta de Oliveira, reclamaram que o número da sala na lista do local de provas não batia com o que fora divulgado na internet. A coordenação, no entanto, garantiu que as listas fixadas no interior do prédio estava corretas.

Muitos candidatos chegaram com bastante antecedência no local de provas. O estudante Fábio Reyge Takenaga, de 17 anos, não quis correr riscos: morador de Itararé, a 270 km, preferiu viajar para Sorocaba na véspera e dormiu na casa de parentes. "Trânsito é sempre imprevisível", disse ele, um dos primeiros a chegar no local da prova. O rapaz tenta uma vaga em Engenharia Civil.

Enquanto os outros candidatos relaxavam conversando, Felipe Nicolosi Grinberg, de 19 anos, revisava uma apostila de física. "É mais para me manter focado", disse o candidato ao curso de Medicina. Na última Fuvest, ele não passou da primeira fase. "Fiquei um ano me preparando", disse. As irmãs Victória Machado dos Santos, de 17, e Mariana, de 15, iam fazer a prova juntas, mas a segunda apenas como treineira. Victória acertou 130 questões do Enem e se acha em condições de conseguir uma vaga no curso de Odontologia. Mariana quer só "pegar o jeito". Carlos Renan dos Santos, de 17 anos, esperava acertar 80 das 90 questões na busca de uma vaga no curso de Engenharia Aeronáutica. "No Enem acertei 90%", disse.