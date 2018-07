Retirada de carreta bloqueia Régis Bittencourt em SP A Rodovia Régis Bittencourt está interditada na altura do quilômetro 357, na região da Serra do Cafezal, sentido São Paulo, para a retirada de uma carreta. O veículo caiu em uma ribanceira de 30 metros na madrugada de segunda-feira. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) implantou o sistema pare e siga - os carros de um sentido esperam enquanto o sentido oposto flui -, na pista sentido Curitiba. Por volta das 13h30, a via registrava lentidão de 7 quilômetros para quem segue para a capital paulista e de 4 quilômetros no sentido sul.