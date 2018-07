Retirada de entulho de prédios no Rio está na reta final Os trabalhos de retirada de entulhos dos três prédios que desabaram no Centro do Rio de Janeiro nesta semana já estão na reta final. Foi suspensa a utilização de equipamentos pesados e os bombeiros agora trabalham na retirada de parte do vão das escadas de um dos edifício, que ainda ficou presa no prédio ao lado. Os bombeiros usam enxadas e alicates para soltar pedaços de concreto que ameaçam cair.