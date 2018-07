Retirada de questões sobre direitos humanos é criticada

Ela ressaltou, no entanto, que os governos terão espaço para negociações bilaterais relacionadas ao tema durante a conferência marcada para junho deste ano. "Deve-se levar em consideração o grau de importância que um país atribui a um ou outro tema, já que nem todos compartilham da mesma perspectiva quanto aos assuntos considerados mais importantes para discussão", disse Valerie.

"O Brasil é reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos civis e na resposta a desastres, e estou particularmente interessada em como ele pode compartilhar sua vasta experiência no assunto com os demais países da região e em outras partes do mundo", afirmou Valerie. O representante do Escritório das Nações Unidas de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) para América Latina e Caribe, Gerard Gomez, que a acompanha em sua visita ao País, destacou a iniciativa brasileira no gerenciamento de informações durante emergências, com o desenvolvimento de um website que permite aos países trocarem informações sobre as necessidades que possuem e o que podem doar em casos de grandes catástrofes.