Retomada busca por bimotor desaparecido na Bahia Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Marinha e da Força Aérea Brasileira retomaram nesta segunda-feira, 5, a busca pelo bimotor da Cessna C-310 Q, da empresa Aero Star, desaparecido desde sexta-feira, no litoral sul da Bahia. A bordo, havia quatro empresários e executivos ingleses, além do piloto e co-piloto brasileiros, que seguiam de Salvador para Ilhéus, 458 quilômetros ao sul da capital baiana. Segundo a PM, moradores da região informaram ter visto destroços do avião nas proximidades do povoado de Vila Paraíso - mesmo ponto onde os empresários planejavam o lançamento de um resort -, cerca de 20 quilômetros ao norte de Ilhéus.