Retomada busca por jovem que caiu em córrego de SP A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros retomou na manhã de hoje as buscas ao jovem que desapareceu no bairro da Saúde, na zona sul da capital paulista, no temporal que atingiu a cidade na noite da última quarta-feira. Ítalo Cícero Mendonça do Carmo, de 24 anos, desapareceu no Córrego Ipiranga depois de ajudar um motorista preso na enchente. Ele tinha saído de casa para passear no Shopping Plaza Sul, a menos de 1 quilômetro de onde mora.