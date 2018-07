Retomada negociação com presos rebelados na BA Dois oficiais da Polícia Militar e o superintendente de assuntos penais da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos da Bahia, Francisco Leite, retomaram na manhã de hoje as negociações com os detentos rebelados na Penitenciária Lemos Brito, no bairro da Mata Escura, em Salvador. De acordo com a secretaria, quase 300 pessoas continuam em poder dos presos: dois agentes penitenciários e 292 visitantes, entre eles 51 crianças. O motim ocorre em dois pavilhões, onde estão 850 detentos. O motivo da rebelião, que começou ontem, teria sido a transferência de internos depois que um preso fugiu.