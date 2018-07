Retomada negociação para liberar refém em Santo André A polícia retomou as negociações com Lindembergue Fernandes Alves, de 22 anos, que mantém a ex-namorada de 15 anos refém há mais de 45 horas, em Santo André, no Grande ABC. As negociações para liberar a adolescente foram interrompidas por volta das 23 horas de ontem. Uma toalha vermelha colocada na janela do banheiro do apartamento na noite de ontem, que possivelmente sinalizava à polícia que ele estaria dormindo, foi retirada pelo rapaz por volta das 7 horas. Logo após, Lindembergue apareceu na janela, colocando o revólver para fora, sem disparar. Segundo a polícia, desde a tarde de segunda-feira, quando o apartamento foi invadido, ele já disparou quatro vezes contra as pessoas que estavam em frente ao imóvel. Para evitar que os tiros atinjam alguém, a polícia isolou a área. Além do rapaz, a ex-namorada também fez uma aparição na janela do apartamento, jogando fora dois sacos de lixo. Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) que estavam no local para ajudar nas negociações estão posicionados em vários pontos do imóvel, montando uma estratégia para invasão. A polícia não confirmou se os agentes do Gate irão invadir o local, mas os grupos estão posicionados ao lado do apartamento onde estão o rapaz e a refém, no apartamento de cima, no de baixo e em frente.