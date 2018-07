Retomadas as buscas no Complexo do baú, em SC Trinta e três homens da Força Nacional de Segurança partiram na manhã de hoje, do Aeroporto de Navegantes para o Complexo do Baú, em Ilhota, no Vale do Itajaí, informou a Secretaria de Comunicação de Santa Catarina. Com sete cães farejadores, eles retomaram as buscas por corpos de possíveis vítimas e verificarão a estabilidade do terreno. A equipe deve permanecer na aérea até o fim do dia. Segundo a Defesa Civil catarinense, há pelo menos 21 pessoas desaparecidas em Ilhota. A cidade, onde foi decretado estado de calamidade pública, registrou 37 mortes até o momento, a maior parcela entre as 122 mortes provocadas pelas chuvas.