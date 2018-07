Retomadas buscas a desaparecido em enxurrada em SP As equipes do Corpo de Bombeiros de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo, retomaram as buscas na manhã de hoje a um homem que foi levado por uma enxurrada na noite da última sexta-feira. Segundo os bombeiros, a vítima, que não teve o nome e a idade informados, tentava atravessar um córrego por uma ponte de madeira que já estava parcialmente destruída, quando caiu e foi levado pela água na região do bairro Novo Horizonte. Durante o fim de semana, as buscas contaram com a ajuda de parentes.