Retomadas buscas a desaparecido em naufrágio no TO Mergulhadores do Corpo de Bombeiros retomaram na manhã de hoje as buscas a Francisco Ribeiro, 41 anos, piloto da embarcação que naufragou no acidente que matou o ator e humorista Arnaud Rodrigues, no lago da Usina Hidrelétrica de Lajeado, a 20 quilômetros de Palmas. Eles retornavam de uma confraternização numa chácara às margens do reservatório, no fim da tarde de ontem.